Владимир Пастухов: Кремлю Лукашенко жалко приблизительно так же, как Пушилина 1 28.06.2022, 14:30

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Владимир Пастухов

Москве очень хотелось бы продлить жизнь за счет чужого ресурса.

На следующем этапе войны главные события будут происходить за пределами Донбасса, считает доктор политических наук University College of London Владимир Пастухов. Сделает ли Кремль из Беларуси плацдарм для атаки на Литву или предпримет новую атаку на Киев, либо же сместит атаки на новую цель — об этом шла речь в свежем выпуске «Чисто конкретной политики» на канале Ходорковский.LIVE.

— Обстрел Киева накануне саммита G7 — это один из тех бессмысленных устрашающих ударов, которые наносятся в течение четырех месяцев, — говорит профессор. — Вопрос в том, почему именно в такой форме Москва решила передать привет саммиту, обрушив кусок железа на головы киевлян.

По мнению Владимира Пастухова, выбор методов объясняется тем, что власть в РФ находится в руках «идеологически, я бы даже сказал, религиозно индоктринированной тоталитарной секты, которая имеет довольно мощный суицидальный синдром, и это в прямом смысле внуки предыдущей такой секты большевиков, которая более 70 лет правила страной».

— То, что сейчас этот удар произошел — практически прямой намек, что ни от каких целей до конца Москва не отказалась, — считает профессор. — Был план подчинения себе всей Украины и создания марионеточного протектората Москвы по праву империи — и в общем, эта цель все равно существует, несмотря на то, что рядом есть и «усеченная» цель в виде создания альтернативной Украины (эти стремления очевидно просматриваются по мере захвата территорий на юге и юго-востоке).

То есть, Москва постарается съесть ровно столько, сколько ей разрешат, и бомбардировки Киева — просто напоминание об этом.

Однако, отмечает Владимир Пастухов, нельзя проигнорировать и недавние заявления официальных правителей России и Беларуси:

— На этих переговорах в Лукашенко вселился дух умершего Жириновского — он теперь выполняет функцию шута при императоре, который озвучивает его тайные желания. Он много чего наговорил о новой войне, о фактическом объявлении войны, и вообще суетился сверх меры.

При этом теперешние удары, как мы помним, были нанесены со стратегического бомбардировщика, который вообще-то предназначен для трансатлантических перелетов, но с территории Беларуси. Возможно, сигнал был не в обстреле самом по себе, а в том, откуда и каким способом он был сделан.

В целом у меня такое впечатление, что Украину отчасти провоцируют, потому что нарастает активность российских военных сил со стороны Беларуси, ее территория откровенно используется для нанесения ударов. И, возможно, задача Москвы — заменить исчезающее донбасское «пушечное мясо», необходимое для ведения этой операции, «белорусским мясом», для того чтобы не проводить открытую всеобщую мобилизацию в России.

Задача — втащить Беларусь в войну, потому оттуда наносятся эти удары. И, возможно, есть расчет на то, что будет нанесен ответный удар, который даст повод руководству Беларуси, наконец, сломаться под давлением и втянуться в эту войну. Доказать эту причину я не могу, но такая версия, мне кажется, тоже имеет право на существование.

Ведь как только ты объявляешь мобилизацию, все разговоры о «спецоперации» с точечными ударами заканчиваются, a la guerre comme a la guerre.

Москве очень хотелось бы продлить жизнь за счет чужого ресурса. И здесь, на мой взгляд, Беларусь выглядит как очень аппетитный кусок — Лукашенко Кремлю жалко приблизительно так же, как Пушилина.

Может ли Беларусь стать плацдармом для атаки на Литву, в отместку за «блокаду» Калининграда?

— Этот конфликт во многом искусственно рожденный, он высосан из пальца по инициативе российской стороны, — убежден Владимир Пастухов. — С другой стороны, не совсем понятно, почему Литва столько времени ждала с этим решением — в одном из прежних пакетов санкций шла речь о том, что нельзя перевозить подсанкционные грузы по территории Евросоюза.

По сути, конфликт вокруг Калининграда изначально был заложен в этот пакет. Но понятно, что реакция Москвы будет серьезной, и необходимо было время, чтобы набрать воздуха и имплементировать это. А Москва посчитала: вот как раз удобный момент, чтобы усилить психологическое давление на Литву.

Сейчас Россия ведет себя как государство, которое способно на все. И очень выгодно создавать видимость, что ракеты уже завтра двинутся на территорию Литвы, Латвии, или полетят в Лондон, как на днях заявил в думе один ментально несбалансированный депутат.

Во что выльется этот конфликт? Если бы у меня не было истории собственных ошибок в оценке Владимира Путина и его команды, я сказал бы, что нападение на Литву выглядит маловероятным, потому что основные силы сосредоточены на Донбассе, и начинать воевать еще и здесь и сейчас, наверное, не по силам.

Но теоретически этого исключать нельзя — напомню, мы имеем дело с религиозно индоктринированным руководством страны, которое воспринимает реальность не так, как рационально мыслящие люди.

Единственной гарантией ненападения России на какую-либо страну сегодня является твердая убежденность кремлевского руководства в том, что в случае нападения на эту страну последуют немедленный и разрушительный ответ. А если они будут уверены в том, что ответа не последует, то будут брать столько чужого суверенитета, сколько смогут унести.

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