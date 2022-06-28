Шевроны для обязательной школьной формы в Беларуси оказались дороже армейских 1 28.06.2022, 14:40

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Фото: архив "КП"

А что обещали власти?

Шевроны для школьной формы, которую белорусские власти хотят сделать обязательной с начала учебного года, обойдутся родителям в несколько раз дороже, чем соответствующие нашивки на военную форму: 12-20 рублей против 5-6.

Как пишет Intex-press, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лузгина объяснила эту разницу дешевым трудом швей. Оказывается, заказы военных исполняют в одном из исправительных учреждений Гомельской области. А труд содержащихся в неволе, в том числе политзаключенных белорусов, часто оценивается многократно ниже уровня «минималки», что делает выпускаемую продукцию очень дешевой.

— Затраты, которые сложились в данных швейных каналах, сильно отличаются от тех реалий, в которых работают предприятия концерна, — обтекаемо сказала об этом Татьяна Лугина.

По словам главы «Беллегпрома», разбежка цен на школьную форму в 2022 году составляет от 150 до 750 рублей, при этом школьная деловая одежда подорожала по сравнению с прошлым сезоном всего на 10%.

Но ведь есть еще спортивная форма и «сменка», канцтовары и учебные пособия. Нетрудно представить, почему белорусским семьям с достатком ниже среднего, чтобы собрать в школу двоих и больше детей, зачастую приходится брать кредит.

Между тем всего неделю назад, выступая на агрокомбинате «Юбилейный», белорусский правитель пообещал «обязательно заняться этим вопросом», чтобы обеспечить доступность школьной формы.

— Обещаю, что никто там на карман работать не будет, — заявил Лукашенко. — Должно быть масса разнообразия. Не должно быть, как в советские времена: ни влево, ни вправо. Да, не должно быть «разбэшчанасці», как обычно бывает.

Как у нас сейчас можно говорить, дресс-код — но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным. Обещаю этим заняться. И посмотрим по цене. Я не думаю, что там кто-то будет загибать цену, потому что на детях, особенно школьниках… Да это и под контролем все. Займемся, к 1 сентября отрегулируем этот вопрос.

По версии правителя, «главное — чтобы было кого одевать в эту одежду».

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