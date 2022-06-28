«У мужа золотые руки — все сделал сам» 2 28.06.2022, 14:47

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Пенсионеры построили уютную дачу с баней, беседкой и огородом.

Ярослав Алексеевич и Наталья Сергеевна вместе уже больше 40 лет. Они всегда жили в квартире в Гродно, но семье очень хотелось дачу — место, куда можно было бы приезжать отдыхать, выращивать свои овощи и ягоды. Когда супруги нашли такой участок, ни соседи, ни родные их не поняли и спрашивали, зачем покупать территорию, где нет ничего, кроме леса и борщевика. Но все это в скором времени превратилось в очень уютное место. Ярослав Алексеевич сам построил все, что есть на участке.

Журналисты realt.by посмотрели, как там все устроено, заглянули на огород и в теплицы, а еще в баню и беседку.

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