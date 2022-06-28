Россию и Китай ждет сюрприз от НАТО 1 Олеся Яхно

28.06.2022, 14:46

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Олеся Яхно

Пекин с Москвой не вынесут этого противостояния.

На этой неделе НАТО представит на саммите в Мадриде обновленную оборонную стратегию. В которой (из того, что известно) Россия определяется как наибольшая угроза.

Но я отметила для себя и другое из публичной информации – в проекте документа впервые будет идти речь и об угрозах со стороны Китая. Очень правильно.

Китай и Россия в долгосрочной перспективе – это взаимосвязанная часть проблемы. Не удивлюсь, если против Китая и санкции будут введены на следующем шаге (чтобы "мыльный пузырь" в виде российской экономики скорее лопнул).

Китай думал, что можно отсидеться в позиции "между" – слабой Россией (помогать, но негласно и несильно) и в то же время избежать санкций Запада, используя при этом Россию как своего вассала против США и Европы. Все направлено на ломание Запада.

Но действуя из-за ширмы, а не напрямую. А потом, когда все будет сделано, можно убирать геополитически по одиночке. В том числе и саму Россию, в которой непонятно с какой головняка решили перейти от логики "воровали-кайфовали" к логике "убивали".

Но так не получится. Мир делится, диаметральность позиций становится более четкой. Это хорошо видно по Европе, когда та же Германия (с точки зрения самой Германии) проходит через масштабную трансформацию политики (оборонной, в частности).

Если Запад будет единым, Китай с Россией не вынесут этого противостояния. Англичан вообще еще никто не побеждал. Но вот Россия и Китай (за ширмой) решили нарушить паритет войной (как это было в XX веке).

О самой новой стратегии – чуть позже, ближе к саммиту. Но, в целом, ее давно надо было принять.

Предыдущая концепция, разработанная под руководством Мадлен Олбрайт, была принята еще в 2010 году на саммите в Лиссабоне. Она отражала вызовы, существующие перед Альянсом на тот момент (проблема терроризма, Афганистан, Балканы, борьба с пиратством, в частности). Там даже есть фраза, что "НАТО стремится к истинному стратегическому партнерству с РФ".

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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