В Китае нашли артефакты, которые использовались для общения с «другим миром» 1 28.06.2022, 14:51

Они имеют возраст от 3000 до 4500 лет.

Бронзовая скульптура змеи с человеческой головой и большое количество других артефактов, включая находки из бронзы, нефрита и золота, были обнаружены при раскопках на археологическом объекте Саньсиндуй в провинции Сычуань, Китай, пишет «Популярная механика».

Две ямы были раскопаны в 1980-х годах, и еще шесть были раскопаны в период с 2020 года. Археологи обнаружили в общей сложности 13 000 артефактов, которые, как полагают, относятся к бронзовому веку, и имеют возраст от 3000 до 4500 лет.

На сегодняшний день на этом месте не обнаружено никаких свидетельств человеческих захоронений или кремации, что позволяет предположить, что ямы, вероятно, не были погребальными. Однако создание ям и захоронение артефактов в них, возможно, было частью ритуалов.

Пристальное изучение находок показало, что некоторые артефакты имеют следы преднамеренного разрушения или сожжения. Учитывая, что большинство находок были сделаны из ценнейших в то время бронзы и нефрита, можно сделать вывод о том, что проводимый с их помощью ритуал действительно был очень важен для культуры древних народов, населявших территорию Китая в то время.

Ученые пока до конца не знают, какой цели служило это ритуальное сожжение, однако, проводя аналогию с обычаями других народов, они предполагают, что это связано с общением с потусторонним миром. Возможно, таким образом люди пытались попросить совета или помощи у потусторонних сил для выхода государства или провинции из кризиса. Также, по словам исследователей, не исключено, что эти акты сожжения и разрушения были частью периодического публичного уничтожения богатства социальными, политическими или духовными лидерами сообщества Саньсиндуй.

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