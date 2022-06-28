«Пора, пора!»: как Могилев восстал против Москвы 28.06.2022, 14:53

В 17-м веке город был вторым по величине в ВКЛ после столичной Вильни.

Большим и славным городом Могилев стал в эпоху Великого княжества Литовского. В начале Нового времени он был вторым по величине в стране после столичного Вильно.

И хотя Могилев не имел такой славной средневековой истории, как Полоцк, Смоленск или Витебск, его жители сполна воспользовались своим географическим положением на крупной торговой реке и благоприятными историческими обстоятельствами, сообщает belsat.eu.

Могилев основан на берегу Днепра в средневековье, возможно, в конце Х или в XI в. Высокие берега с холмами и оврагами способствовали защите поселения. Впервые в письменных источниках Могилев упоминается в конце XIV в. в знаменитом «Списке городов русских дальних и ближних».

Относительно недалекая Московия стала для Могилева золотой жилой. Это был рынок сбыта для квалифицированных ремесленников и настоящий источник богатства для городского патрициата – крупных купцов. Могилев начал выполнять роль перевалочного пункта товаров и сырья между Центральной и Западной Европой и Московией.

В начале XVII в. это был богатый и большой город с населением около 15 тыс. – городской центр, значительный даже по европейским меркам. В Могилеве жили и работали ювелиры, зодчие, бондари, хлебники, богомазы (иконописцы), стекольщики, сапожники, кузнецы и другие ремесленники. В лучшие времена в Могилеве было несколько десятков ремесленных цехов. Задавали тон богатые купцы из патрициата, которые держали в городе власть и иногда ею злоупотребляли, что вызывало не только протесты, но и бунты городского населения.

Город Могилев во времена Великого княжества Литовского не только стал вторым по величине после Вильно, но создал уникальную культурную и художественную среду. В XVII в. в Могилеве сформировались несколько художественных школ – архитектуры, книжной графики и книгопечатания, высокохудожественного ремесла, велось собственное летописание. 150 лет действовала Могилевская братская типография, при которой работали выдающиеся художники-граверы.

Когда в Речи Посполитой началась контрреформация и притеснение православных, могилевчане понадеялись на единоверного московского царя, в чем вскоре горько разочаровались. В 1661 году здесь началось знаменитое антимосковское восстание. Ранее, в 1654 году, когда Московское государство напало на Речь Посполитую, частью которой тогда было ВКЛ, Могилев поддался царю. Но почти сразу начались конфликты из-за разницы государственного устройства: могилевчане были приучены к самоуправлению и не принимали членов городской администрации, навязанных царем. К тому же, московское войско не гнушалась грабежами.

Чем закончилась антимосковское восстание? Почему в свое время Могилев опередил такие древние и крупные центры как Полоцк, Витебск, Смоленск? И откуда в Могилеве православные храмы в стиле барокко? Об этом смотрите в видео.

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