Данилов — Медведеву: Возвращение Крыма будет проведено без попыток, сразу 9 28.06.2022, 14:58

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Алексей Данилов

Глава СНБО Украины ответил одиозному российскому политику.

Крым всегда будет частью Украины, которая молниеносно себе вернет оккупированный полуостров. Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В частности, топ-чиновник решил прокомментировать заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что попытки деоккупации полуострова приведут к Третьей мировой войне против Североатлантического Альянса.

По словам Данилова, "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных деятелей Кремля. Секретарь СНБО уверен, что аннексированный полуостров вернется под юрисдикцию Киева.

"Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток, сразу. Без уважения, Алексей Данилов", — добавил секретарь СНБО, отвечая на угрозы Дмитрия Медведева о возможном начале Третьей мировой войны.

Хочу заспокоїти пана @medvedevrussia: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.



Без поваги,

Олексій Данілов — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 28, 2022

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