Военный эксперт: Идет замена младших белорусских командиров на россиян 26 28.06.2022, 15:06

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Меняют офицеров, которые отказываются выполнять приказы.

В последние дни проходит очень активное обучение белорусских военных. Украинское военное руководство и специалисты допускают разные варианты развития событий.

В частности, военный эксперт Петр Черник отметил, что противника недооценивать нельзя. Об этом он сказал 24 каналу.

По его словам, белорусы существенно увеличили численность своих вооруженных сил. К моменту полномасштабного вторжения России в Украину их было 44 тысячи, сейчас их вдвое больше – более 80 тысяч.

Кроме того, с консервации сняли практически все бронетанковые средства, которые у них были. К тому же, в Беларуси находится огромный российский оккупационный контингент.

«По моему мнению, идет замена младших белорусских командиров, которые отказываются выполнять приказы, на россиян. Особенно в звене командиров взвода, роты и батальона. Все для того, чтобы лучше управлять подразделениями», – считает Черник.

Однако он считает, что низовое звено белорусских войск не будет воевать, но в войну вступить они могут. Тем самым оттащить наши значительные силы. В то же время у белорусов нет боевого опыта, они будут массово сдаваться в плен.

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