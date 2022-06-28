«Женщины и дети кричали, им оторвало конечности» 2 28.06.2022, 15:10

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фото: reuters

Свидетель рассказал подробности об обстреле рашистами Кременчуга.

Днем 27 июня Украина оцепенела от ужаса после жутких обстрелов россиянами ТРЦ в Кременчуге. Оккупанты прекрасно знали, что в этот момент там было много гражданских, а военных объектов поблизости не было. Захватчики пытаются каждый раз как можно больнее ударить по украинцам, все больше и больше поражая жестокостью.

Журналисты 24 канала разыскали и пообщались со свидетелем происшествия, который своими глазами видел, как российская ракета прилетела в торговый центр.

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко как раз живет неподалеку от ТРЦ "Амстор" – всего в каких-то 700 метрах от него. Он почувствовал "прилет" первой ракеты, попавшей в местный стадион. Мужчина как раз вышел на балкон, когда вторая ракета попала в торговый центр.

У людей оторвало конечности, среди них были дети

Давайте попробуем воссоздать хронологию событий. Сколько времени прошло от сигнала воздушной тревоги до первого прилета?

Сначала была сирена и уже через 8 – 9 минут упала первая ракета (попавшая в стадион – 24 канал). Я вышел на балкон после того, как услышал первый взрыв. Он был сильный. И прямо в этот момент, на моих глазах, ракета попала в торговый центр. Произошло это через 15 – 20 секунд после первого "прилета".

От сильного удара стекло в соседних домах посыпалось. Я услышал очень много ужасных криков, доносившихся со стороны ТРЦ до моего дома. Это были женские и детские крики. Когда я подошел к месту событий, я увидел огромное количество скорых, которые вывозили раненых. Было много людей с оторванными конечностями, в том числе дети.

По состоянию на утро 28 июня известно, что количество жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18. В результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали.

Озвучиваемые данные соответствуют действительности. В помещении вместе с работниками находились более 1000 человек.

Есть ли поблизости военные объекты, о которых говорит российская пропаганда, пытаясь оправдать свои преступления?

Информация о том, что рядом расположена нефтебаза или нефтеперерабатывающий завод, совершенно не соответствует действительности. Ближайший нефтеперерабатывающий завод расположен на расстоянии 14 километров. Поэтому удар по ТРЦ – это прямое попадание в цель.

По словам Олега Попенко, руководитель российской группой войск, которая находится под Курском и руководила запуском ракеты, сам родом из Кременчуга и его мать проживает там.

Работники ТРЦ не эвакуировались

Часть людей после сигнала воздушной тревоги были эвакуированы самостоятельно. Почему не было организованной эвакуации?

Организованной эвакуации не было. А работникам ТРЦ не разрешили покидать свои рабочие места. Насколько мне известно, они должны были работать.

То, что я видел, люди практически не реагировали на сигнал воздушной тревоги. В последнее время в Кременчуге люди не реагируют на сирены.

Жертв можно было бы избежать

Я помню, как в первые дни войны другие ТРЦ в окрестностях Кременчуга проводили специальное обучение и учились эвакуировать людей. И установленное время реагирования – 10 минут.

Людей придется идентифицировать по конечностям

В каком состоянии пострадавшие, которых вы видели на месте прилета?

Обстановка там была очень тяжелой. Спасатели до сих пор продолжают поисково-спасательную операцию. Один из спасателей сказал, что идентифицировать людей придется только по конечностям. Люди разорваны. Узнать их почти невозможно.

Самое ужасное, что пострадали целые семьи. К примеру, мама или папа играли с ребенком на площадке, а другой родитель ждал их в торговом центре. К сожалению, много детей пострадало.

Главное об ударе по ТРЦ Кременчуга

Днем 27 июня российские оккупанты запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда российских оккупантов попали в ТРЦ "Амстор". Тогда в здании находились примерно 1000 посетителей. Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, часть из них стала направляться к выходу. Именно это и сохранило больше жизней.

После удара в "Амсторе" вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров. По состоянию на утро 28 июня подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 60% от общей площади объекта. К работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в том числе 14 психологов) и 70 единиц техники.

Стреляли российские захватчики ракетами X-22 с самолетов с территории Курской области из бомбардировщиков Ту-22 М3. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома Шайковка. Аналитикам удалось установить имена россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению.

На убийство россиянами гражданских в Кременчуге отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.

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