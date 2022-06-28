В Беларуси заметили российскую колонну с ракетами для ЗРК «С-400» 7 28.06.2022, 15:16

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Тралы с ракетами направляются в сторону агрогородка Прудок.

Во вторник, 28 июня, примерно в 14:00 в районе белорусского Мозыря замечена колонна вооруженных сил РФ с ракетами для зенитно-ракетного комплекса "С-400".

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

По информации наблюдателей, российская колонна въехала в город по трассе Р31 со стороны Калинковичей, а затем направилась в сторону агрогородка Прудок (Мозырский район).

Среди техники замечено: 3 тралы на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и военный автокран", - говорится в сообщении.

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