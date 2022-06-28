Богдан Яременко: Условия завершения войны должны включать изменение режима в Беларуси

Богдан Яременко: Условия завершения войны должны включать изменение режима в Беларуси1
- 28.06.2022, 15:29
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Сегодня Украина воюет и с режимом Лукашенко.
Украинский народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке» высказался на счет обстрелов Украины с территории Беларуси:
— Ракеты, выпущенные из воздушного пространства Беларуси по Украине, это:
— помешанный варварский путинско-лукашенковский салют с оглядкой на европейскую перспективу Украины;
— демонстрация того, что война далека от завершения, и того, какие формы этой войны возможны, даже если на востоке Украины их наступление захлебнется;
— напоминание, что мы воюем не только с Россией, и что акцент украинских месседжей об условиях завершения войны должна включать не только тезисы о территориальной целостности Украины, но и Молдовы, и изменения режима в Беларуси.