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Богдан Яременко: Условия завершения войны должны включать изменение режима в Беларуси

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  • 28.06.2022, 15:29
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Богдан Яременко: Условия завершения войны должны включать изменение режима в Беларуси
Богдан Яременко

Сегодня Украина воюет и с режимом Лукашенко.

Украинский народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке» высказался на счет обстрелов Украины с территории Беларуси:

— Ракеты, выпущенные из воздушного пространства Беларуси по Украине, это:

— помешанный варварский путинско-лукашенковский салют с оглядкой на европейскую перспективу Украины;

— демонстрация того, что война далека от завершения, и того, какие формы этой войны возможны, даже если на востоке Украины их наступление захлебнется;

— напоминание, что мы воюем не только с Россией, и что акцент украинских месседжей об условиях завершения войны должна включать не только тезисы о территориальной целостности Украины, но и Молдовы, и изменения режима в Беларуси.

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