закрыть
28 июня 2022, вторник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты засекретили информацию об экспорте товаров и услуг

4
  • 28.06.2022, 15:42
  • 2,246
Лукашисты засекретили информацию об экспорте товаров и услуг

От комментариев журналистам чиновники отказались.

Белстат засекретил информацию об экспорте товаров и услуг, включая ИТ-услуги. 

Данные по видам экспорта публиковались в сборнике Белстата о социально-экономическом положении Беларуси. Но в сборнике, опубликованном 27 июня, статистика за январь-апрель отсутствует, пишет devby.io

Остались лишь общие данные по экспорту и импорту услуг (за январь-апрель), информация о внешней торговле по регионам (Россия, СНГ, вне СНГ, ЕС, ЕАЭС) и данные о внешней торговле услугами по областям и Минску.

В Главном управлением статистики внешней торговли Белстата журналистам ответили коротко: "Без комментариев".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип