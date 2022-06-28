Лукашисты засекретили информацию об экспорте товаров и услуг

Лукашисты засекретили информацию об экспорте товаров и услуг4
- 28.06.2022, 15:42
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От комментариев журналистам чиновники отказались.
Белстат засекретил информацию об экспорте товаров и услуг, включая ИТ-услуги.
Данные по видам экспорта публиковались в сборнике Белстата о социально-экономическом положении Беларуси. Но в сборнике, опубликованном 27 июня, статистика за январь-апрель отсутствует, пишет devby.io.
Остались лишь общие данные по экспорту и импорту услуг (за январь-апрель), информация о внешней торговле по регионам (Россия, СНГ, вне СНГ, ЕС, ЕАЭС) и данные о внешней торговле услугами по областям и Минску.
В Главном управлением статистики внешней торговли Белстата журналистам ответили коротко: "Без комментариев".