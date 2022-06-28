Лукашисты засекретили информацию об экспорте товаров и услуг 4 28.06.2022, 15:42

2,246

От комментариев журналистам чиновники отказались.

Белстат засекретил информацию об экспорте товаров и услуг, включая ИТ-услуги.

Данные по видам экспорта публиковались в сборнике Белстата о социально-экономическом положении Беларуси. Но в сборнике, опубликованном 27 июня, статистика за январь-апрель отсутствует, пишет devby.io.

Остались лишь общие данные по экспорту и импорту услуг (за январь-апрель), информация о внешней торговле по регионам (Россия, СНГ, вне СНГ, ЕС, ЕАЭС) и данные о внешней торговле услугами по областям и Минску.

В Главном управлением статистики внешней торговли Белстата журналистам ответили коротко: "Без комментариев".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».