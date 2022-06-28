Литва запретила любой импорт российского газа 2 28.06.2022, 15:48

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За соответствующее решение проголосовали 123 депутата.

Сейм Литвы 28 июня запретил импорт природного газа из России. Исключением является только транзит в Калининградскую область РФ.

За соответствующее решение проголосовали 123 депутата, еще двое воздержались, пишет belsat.eu.

«Мы вносим поправки в Закон о природном газе, которые узаконивают отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто он у нас есть сегодня, но нам нужен этот закон, чтобы сохранить его в долгосрочной перспективе. Проект подготовлен и представлен с учетом энергетического шантажа России в Европе, войны на Украине и нашей полной энергетической независимости», – отметил министр энергетики Данюс Крейвис.

Изменения в закон запрещают импорт топлива из государства, представляющего угрозу для национальной безопасности. Согласно ним, оператор терминала сжиженного газа в Клайпеде не имеет права использовать его для поставок газа из стран, угрожающих национальной безопасности. Аналогичные ограничения введены и для оператора газотранспортной системы.

26 июня несколько литовских государственных сайта подвергались кибератакам со стороны пророссийских хакеров. В их числе – сайты МВД, Минобороны, МИД, Минюста и Государственной налоговой инспекции. Работа сайта была частично или полностью приостановлена. Ответственность на себя взяла связанная с Россией хакерская группировка Killnet.

Хакеры заявили, что таким образом они хотят заставить Литву «немедленно отменить свое решение о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию».

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