Украинские СМИ: Лукашенко сам себя загнал в ловушку 7 28.06.2022, 16:29

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В Беларуси набирают обороты антивоенные настроения.

Лукашенко сам себя загнал в ловушку, где на него одновременно давят риск потерять власть из-за вторжения и захватнические аппетиты Путина, которые он все меньше в состоянии игнорировать, пишет telegraf.com.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 26 июня целый блок посвятил призыву к гражданам Беларуси не разрешить втянуть себя в войну в Украине. По словам главы украинского государства, в Кремле за белорусов уже все решили и будут принуждать к участию в боевых действиях даже сильнее, чем это было в первые дни войны и в весенние месяцы.

По данным Генштаба Министерства обороны Украины, руководство Беларуси разместило на своей территории российскую артиллерию и авиацию, а также только что отправило в Белгородскую область очередную партию боеприпасов объемом до 20 вагонов. А белорусский телеграм-канал сообщил о тренировочных полетах Военно-воздушных сил РБ в сопредельных с Украиной областях.

Будет или нет наступление с белорусской территории. Эксперты и официальные лица дают спорные прогнозы.

Что говорит разведка

Несмотря на то, что представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" выразил сомнение, что Беларусь сможет самостоятельно начать наступление на Украину, факты того же ГУР МОУ свидетельствуют — военная активность за северной границей начала расти.

В частности, наши разведчики видят риск провокаций на инфраструктурных объектах и против гражданского населения Беларуси. По их данным, в Мозырь в Гомельской области уже прибыли переодетые российские диверсанты и наемники российских частных военных компаний (ПВК). По всей вероятности, они планируют серию терактов в больницах, жилых домах, школах и на местном нефтеперерабатывающем предприятии. Цель этих действий – обвинить в преступлениях Украину и дать формальный повод белорусскому узурпатору Александру Лукашенко для вторжения. Один из признаков этого, по мнению украинской разведки, начало эвакуации семей офицеров белорусской армии из Мозыря.

Также, по свежим данным ГУР МОУ, Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси. В частности, в Гомельской области ожидают возвращения подразделений российской армии, отведенных с севера Украины в конце марта. Под видом подготовки к совместному патрулированию воздушного пространства на аэродром Барановичи должны прибыть десять российских самолетов. Кроме того, в РБ продолжаются мобилизационные учения.

Вторжение возможно, но его цена для Лукашенко слишком высока

Военный эксперт Олег Жданов считает, что решающими вопросы втягивания Беларуси в войну станут 30 июня и 1 июля. В эти дни ожидается визит в Минск российского диктатора Владимира Путина и некоторые обозреватели прогнозируют, что он использует его, чтобы "дожать" Лукашенко. По мнению Жданова, самопровозглашенный лидер Беларуси может пойти на уговоры Путина, но для него это плохо кончится.

"Думаю, то, что он может согласиться, да, хотя, на мой взгляд, для него это будет приговор, приговор отстранения его от власти", — сказал Жданов в интервью "Радио НВ".

Однако мобилизация, по мнению эксперта, лишь усугубит антивоенные настроения в белорусском войске, наполнив его миролюбиво настроенными гражданами.

"Для Лукашенко это может стать последним приказом, который он отдаст либо в должности, занимаемой им незаконно, либо в этой жизни. Дело в том, что такой приказ может повлечь за собой социальный взрыв. В Беларуси антивоенные настроения набирают обороты. Там народ в первую очередь не ставит – против кого воевать, а там задают вопрос – зачем нам вообще война?" – объяснил он в комментарии для 24 канала.

Однако Жданов не исключает, что теракты в Мозыре все же будут совершены.

"Я думаю, что они (россияне — Ред.) пойдут на такой шаг. При чем Мозырь неслучайно выбран как цель. Дело в том, что Россия решает сразу два вопроса: во-первых, она создает для Беларуси казус белли – повод для войны. А во-вторых, если диверсия будет сделана не только в жилых домах, но и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, то тогда Беларусь становится полностью зависимой от российской федерации в вопросе поставки топлива. Это еще один рычаг давления на самого Лукашенко", — пояснил он.

В пользу того, что Беларусь все же попытается вступить в войну, по мнению эксперта, говорит развертывание в Беларуси зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Они усиливают противовоздушную оборону Беларуси. Мы же понимаем, что просто так бы это не делали. Скорее всего, это будет связано с предстоящими боевыми действиями со стороны Беларуси против Украины. Это может быть вмешательство в войну белорусских вооруженных сил — к чему лукашенко заставляет путин. Возможно, россия начнет боевые действия малыми силами. В тот же Гомель вернулась российская тактическая авиация, наносившая огневые удары. В Беларуси расположены ракетные установки "Искандер-М", тоже ранее наносившие ракетные удары по территории Украины. Не могли нанести ответный удар или уничтожать их самолеты, разворачивают дополнительные средства ПВО", – заявил Жданов изданию Gazeta.ua.

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