Путин буквально не в своем уме 7 Игорь Эйдман

28.06.2022, 16:40

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Уже несколько лет это известно ближайшим к нему лицам.

Мы должны быть приготовлены ко всему, что бы ни случилось. Но факт, что Путин буквально не в своем уме. Уже несколько лет это известно ближайшим к нему лицам. С тех пор как он «вступил на престол», его умопомешательство постепенно усиливалось. Путин не руководствуется в своих поступках никакими определенными правилами или принципами. Все его действия — последствия каприза или расстроенной фантазии.

Поверили? А это я взял цитату из письма британского посла в Петербурге Чарльза Уитворда, в котором он рассказывал о состоянии Павла 1, и заменил только одно слово: вместо «император» поставил «Путин». Получилось один в один.

Кстати, вскоре после этого письма Павла-то нашего того-с, успокоили табакерочкой. Судя по всему, сейчас есть вероятность повторения тех событий в том или ином виде.

Апдейт. В комментариях мне пишут, что там все такие и даже не рыпнутся против него. Однако они в гроб вместе с Путиным ложиться не собираются. Им и на этом свете неплохо живется. А он ведь реально в безумии к полному краху или ядерной войне ведет. И они ни могут этого не понимать. Соответственно вероятность операции «табакерка» растет.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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