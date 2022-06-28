Экономист: Белстат мог бы с таким же успехом и сам закрыться 3 28.06.2022, 16:49

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Зачем чиновники засекретили информацию по импорту и экспорту.

Зачем Национальный статистический комитет «засекретил» информацию о том, какими товарами Беларусь торгует с другими странами.

Белстат закрыл детальную статистику об импорте и экспорте товаров и услуг — теперь узнать, какими товарами и с какими странами Беларусь торгует, рядовой гражданин не сможет. В свежеизданном сборнике такой разбивки тоже нет, и комментариев в ведомстве на сей счет не дают.

Почему цифры экспорта стали секретными, как и ранее с данными по рождаемости и смертности, миграции, а также по экспорту калия, нефти и иных стратегически важных для Беларуси товаров?

Экономист, член политсовета ОГП Лев Марголин лаконично отвечает на этот вопрос.

— На мой взгляд, Белстат мог бы с таким же успехом и сам закрыться — повесить вывеску «Белстат закрыт, все ушли на фронт», ввиду его полной бесполезности, — отметил собеседник в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Данные по импорту и экспорту закрыты только для того, чтобы оградить возможных контрагентов от вторичных санкций.

Речь идет о том, что если какое-то белорусское предприятие нашло себе поставщика подсанкционной продукции, или, наоборот, нашло покупателя такой продукции — оно рискует подставить своего контрагента под санкции. И тот, скорее всего, кроме материальной выгоды в виде скидок цены или еще каких-то «плюшек», ставит условие — мол, чтобы меня там нигде не было.

Значит, прежде всего, не должны знать, о каких странах идет речь. Условно говоря, фирма из Кении или Танзании купила калийные удобрения. Первое предположение — наверное, они белорусские. А не тут-то было: ни у них, ни у нас таких сведений нет, и что-либо доказать сложно. И это единственная причина, по которой статистика экспорта и импорта закрывается.

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