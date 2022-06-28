Франция отправит в Украину значительное количество бронетранспортеров

Франция отправит в Украину значительное количество бронетранспортеров2
- 28.06.2022, 16:55
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Также рассматривается возможность передачи противокорабельных ракет.
Франция передаст Украине "значительные объемы" бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение", - сказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Министр не назвал сроки поставок. Он добавил, что Франция также изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet.
VAB-это колесный бронетранспортер и автомобиль поддержки. Он был разработан в начале 1970-х французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.
Напомним, Франция продолжает снабжение самоходных артиллерийских установок Caesar ВСУ.