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Украинские пограничники показали, как обороняют Лисичанск

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  • 28.06.2022, 17:15
  • 2,074
Украинские пограничники показали, как обороняют Лисичанск

Видеофакт.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что оккупанты не прекращают попыток штурма позиций украинских военных на Лисичанском направлении.

Россияне применяют минометы, ствольную артиллерию, наносят авиационные удары в районе Николаевки и Яковлевки.

“Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются“, – отмечают в сообщении Генштаба.

Кроме того, оккупанты пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Противник провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное и вел наступление в этом направлении.

Силы обороны Украины защищают свои позиции.

Пограничники показали, как несут службу в районе Лисичанска.

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