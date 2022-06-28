Украинские пограничники показали, как обороняют Лисичанск

Украинские пограничники показали, как обороняют Лисичанск1
- 28.06.2022, 17:15
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Видеофакт.
В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что оккупанты не прекращают попыток штурма позиций украинских военных на Лисичанском направлении.
Россияне применяют минометы, ствольную артиллерию, наносят авиационные удары в районе Николаевки и Яковлевки.
“Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются“, – отмечают в сообщении Генштаба.
Кроме того, оккупанты пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Противник провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное и вел наступление в этом направлении.
Силы обороны Украины защищают свои позиции.
Пограничники показали, как несут службу в районе Лисичанска.