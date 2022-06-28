В Беларуси запретили продавать популярные российские конфеты 7 28.06.2022, 17:26

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Что с ними не так?

В Могилевской области в продаже обнаружили конфеты с опасными красителями. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых объектов региона в продаже были обнаружены желейные конфеты "Фрутландия" со вкусом манго российского производства. Специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке.

"В составе конфет были обнаружены не заявленные производителем в маркировке синтетические красители: тартразин Е102 в количестве 227,8 мг/кг, азорубин Е122 в количестве 15,8 мг/кг", – рассказали в областной инспекции. Также в маркировке отсутствовала предупреждающая надпись, что конфеты содержат красители, которые могут оказать негативное влияние на активность и внимание детей.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этих конфет на территории страны.