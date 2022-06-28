Ученые выяснили, как на отношения между людьми влияют запахи 28.06.2022, 17:34

Наше обоняние играет важную роль в формировании дружеских отношений.

Наше обоняние играет важную роль в формировании дружеских отношений, считают израильские ученые. В рамках нового исследования эксперименты показали, что люди одного пола лучше взаимодействуют между собой, когда имеют похожие запахи тела, сообщает New Atlas.

Известно, что среди животных социальное поведение во многом основано на запахах. Но некоторые недавние исследования на людях также показали, что запахи могут быть химическими сигналами, которые передают эмоциональное состояние человека – от страха до радости. Но ученые из Института имени Вейцмана, Израиль, решили узнать могут ли запахи человеческого тела влиять на становление дружбы у людей одного пола.

Необычные эксперименты с запахом

Ученые предположили, что дружба между незнакомыми людьми одного пола могла завязаться очень быстро из-за того, что двое разных людей имеют очень похожие запахи тела, которые является своеобразным химическим сигналом.

Во время первого эксперимента участникам, которые уже были знакомы между собой, предложили не использовать разные парфюмы и спать в хлопковой одежде в течение двух ночей. Таким образом у людей остался природный запах тела и ученые с помощью приборов и опросов проанализировали насколько эти запахи похожи и как они влияют на взаимодействие между респондентами.

Результаты показали, что запахи казались похожими и взаимодействие было налажено лучше у людей, которые знали друг друга давно, чем у тех, кто был незнаком. Но ученые предположили, что это может быть следствием давней дружбы. Тесное общение, похожие привычки, схожая еда могли повлиять на это.

Затем ученые провели эксперимент с абсолютно незнакомыми между собой людьми, чтобы узнать, сможет ли завязаться дружба между ними, если они будут иметь схожие запахи. Эти респонденты также не пользовались парфюмами и спали в хлопковой одежде тот же период времени. После этого участников эксперимента разбили на пары и попросили общаться и взаимодействовать друг с другом, выполняя разные задания.

С помощью приборов ученые изучили запахи этих людей, а затем попросили ответить на вопросы анкеты, которые касались того, насколько было комфортным взаимодействие. Результаты показали, что люди, которые имели похожие запахи быстрее находили общий язык между собой. Поэтому ученые предположили, что запах играет важную роль в формировании дружеских отношений.

Не все согласны с полученным результатом

Но ученая Лесли Кей, которая занимается исследованием человеческого обоняния и не принимала участие в исследовании, считает, что нужно очень осторожно относится к результатам этого исследования. По ее словам, в исследовании принимало участие слишком мало людей, а во-вторых, эксперименты проводились в лабораторных условиях без влияния посторонних запахов.

"Я не думаю, что люди ходят и принюхиваются к незнакомцам, чтобы завести новую дружбу. Представьте, кто-то подходит к вам, нюхает ваше тело и потом говорит: "О, ты будешь для меня хорошим другом". Поэтому не нужно так сразу говорить о том, что запах – это один из главных факторов хороших дружеских отношений", — говорит Кей.

"Мы не говорим, что люди ведут себя как животные и нюхают друг друга, чтобы понять подходит ли этот человек для дружбы. Конечно есть и другие важные сигналы в мозге, которые говорят нам, что дружба возможна. Наше исследование показывает, что обоняние играет более важную роль в принятии решения из категории "дружить — не дружить", чем считалось раньше’, — говорит Ноам Собел из Института имени Вейцмана.

Слова своего коллеги поддерживает главный автор исследования Инбаль Равреби. Она согласна с тем, что это исследование имеет определенные рамки и возможно результаты переоценивают влияние запахов на взаимодействие между людьми. Но, по словам ученой, эти химические сигналы не стоит отбрасывать как факторы, влияющие на становление дружбы между людьми одного пола.

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