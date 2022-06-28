В РФ силовики массово пишут рапорты из-за страха попасть в Украину

В РФ силовики массово пишут рапорты из-за страха попасть в Украину7
- 28.06.2022, 17:44
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Россиянам не хватает ни ОМОНа, ни СОБРа.
В России массово увольняются представители силовых структур из-за страха попасть на войну в Украине.
Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины.
В перехваченном разговоре отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур.
Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.
"Саня завтра поедет омоновские нормативы выполнять. Их готовят на смену в Росгвардию. ОМОНа не хватает. Ни ОМОНа, ни СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", - говорит отец оккупанта.