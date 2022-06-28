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В РФ силовики массово пишут рапорты из-за страха попасть в Украину

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  • 28.06.2022, 17:44
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В РФ силовики массово пишут рапорты из-за страха попасть в Украину

Россиянам не хватает ни ОМОНа, ни СОБРа.

В России массово увольняются представители силовых структур из-за страха попасть на войну в Украине.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. 

Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

"Саня завтра поедет омоновские нормативы выполнять. Их готовят на смену в Росгвардию. ОМОНа не хватает. Ни ОМОНа, ни СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение", - говорит отец оккупанта. 

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