Из-за жалобы лукашистки в Гродно с продажи сняли книги о Беларуси 17 28.06.2022, 17:57

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Что произошло?

В гродненском магазине "Green" сняли с продажи книги "Мифы о Беларуси" Вадима Деружинского и "Welcome to Belarus" Алеся Гутовского, сообщает сайт euroradio.fm.

Произошло это после жалобы провластной активистки Ольги Бондаревой. Она заявила, что обе книги выпущены издательством "Харвест", которое издавало также книги Виктора Ляхора. Одна из них была признана экстремистской.

Администрация магазина убрала книги и принесла извинения за “доставленные неудобства”.

В книге" Мифы о Беларуси " рассматриваются наиболее распространенные мифы о народе и стране.

Фотоальбом "Welcome to Belarus" посвящен белорусской природе. "Беларусь — невероятно красивая страна, богатая своей чудесной природой. Наша природа разнообразна, а каждое время года примечательно и уникально. Лес и вода — наша величайшая ценность, которой мы гордимся. Но, к сожалению, не каждый может увидеть эту красу, особенно жители больших городов, каким будет по нраву наш альбом", — пишет автор.

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