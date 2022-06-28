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США расширили санкции против России и запретили импорт золота

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  • 28.06.2022, 17:59
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США расширили санкции против России и запретили импорт золота

В перечне Госдепа есть российские воинские части, причастные к военным преступлениям.

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список 70 организаций, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленной базы России, включая корпорацию "Ростех", а также 29 физических лиц.

Кроме того, Государственный департамент США вводит санкции еще в отношении 45 юридических и 29 физических лиц. Ожидается, что новые ограничения нанесут удар по способности России разрабатывать и использовать оружие и технологии в войне против Украины.

Также сообщается, что в перечне Госдепа также есть российские воинские части, причастные к военным преступлениям в России. Визовые ограничения вводятся в отношении более 500 российских военных.

Одновременно с сегодняшними санкциями вводится запрет на импорт российского золота.

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