Роман Бессмертный: Лукашенко не контролирует собственное войско 3 28.06.2022, 18:07

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Роман Бессмертный

Его полномочия – играть роль колхозного фюрера в этой войне.

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что подвешенный статус Лукашенко дает колоссальный шанс политическому и военному руководству РФ иметь единоличное управление вооруженными силами республики Беларусь и игнорировать Лукашенко.

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".

"Лукашенко остался самопровозглашенным президентом только благодаря Путину и России. Никакой необходимости, чтобы апеллировать к Лукашенко в принятии решения Путиным относительно вооруженных сил Беларуси нет. Лукашенко не влияет на ситуацию по управлению вооруженными силами республики Беларусь. Разве что, дать указание выпускать деревянные, которые расставляют вдоль белорусско-украинской границы. Его полномочия – играть роль колхозного фюрера в этой войне", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что Кремль будет самостоятельно принимать решения по всем вопросам, касающимся ведения войны Беларусью или территории Беларуси по отношению к Украине.

"Лукашенко не контролирует ситуацию ни с собственными войсками, ни с использованием территории Беларуси войсками РФ. Лукашенко держат на своих проблемах жизнеобеспечение и статус. А управление вооруженными силами, управление войсками национальной гвардии уже давно перешло в руки РФ", - подчеркнул Бессмертный.

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