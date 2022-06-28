В Польше объявили сбор денег на «Байрактар» для Украины 3 28.06.2022, 18:18

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Сбор начал польский журналист Славомир Сераковский.

В Польше вслед за Литвой решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.

Об этом сообщает в Facebook журналист Славомир Сераковский.

"Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их производит, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Нам пора."Байрактары" исключительно эффективны в этой войне", - отметил он и призвал поляков жертвовать на беспилотник.

Отметим, по состоянию на вечер 28 июня уже собрано порядка 43 000 из необходимых 4,5 млн (более 1 млн долларов).

Напомним, в мае в Литве за три дня собрали необходимую сумму на "Байрактар" для Украины, после чего турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче дрона, а на собранные деньги были куплены боеприпасы.

После этого в июне украинский фонд собрал 600 млн гривен на "Байрактары", которые как выяснилось, тоже будут переданы бесплатно.

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