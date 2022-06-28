В Дзержинском районе рухнуло дерево с гнездом аистов 2 28.06.2022, 18:24

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иллюстрационное фото

Местные жители спасли уцелевших птенцов.

В Дзержинском районе Минской области 28 июня утром упало дерево, на котором находилось гнездо аистов с четырьмя птенцами. Как только местные жители обнаружили, что птицы попали в беду, сразу же развернули кампанию по их спасению, пишет Onliner.

Упавшее дерево с гнездом аистов обнаружили сегодня утром на обочине дороги в деревне Чики Дзержинского района. Двое птенцов погибли, еще двое уцелели после падения. Неподалеку кружила пара взрослых аистов и наблюдала за происходящим.

Уцелевших аистят посадили в картонную коробку и перенесли в тень. Дозвонились в сельский исполком — там пообещали что-нибудь придумать.

Впоследствии очевидцы рассказали, что после полудня на место происшествия приехали глава сельского исполкома, ветеринары, а также представители центра экотуризма «Станьково». Аистят решили забрать в центр, где будет возможность их выходить. А взрослые птицы остались у разрушенного гнезда.

Кроме того, на ситуацию отреагировало Минприроды — и напомнило, как вести себя в случае, если вы обнаружили попавшее в беду животное.

По сообщению ведомства, не стоит пытаться самостоятельно помочь зверю или птице, так как от них можно заразиться бешенством или другой болезнью. Кроме того, раненое или больное животное испытывает сильнейший стресс, а неумелые действия могут лишь причинить ему дополнительные страдания.

В подобной ситуации Минприроды советуют обращаться в дежурную часть милиции или в МЧС. В ведомстве также напомнили, что при местных исполкомах созданы комиссии по оказанию помощи диким животным — они и должны принимать решение о дальнейшей судьбе пострадавшего зверя или птицы.

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