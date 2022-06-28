Бывшая глава NASA: Илон Маск основал SpaceX, чтобы утереть нос россиянам 4 28.06.2022, 18:27

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В 2002 году Маск посетил РФ.

Бывший администратор NASA Лори Гарвер в своей книге рассказала об эпизоде, после которого Илон Маск решил основать космическую компанию, пишет «Новое время».

Лори Гарвер впервые встретилась с Маском летом 2002 года. По ее словам, они обсудили зависимость НАСА от России. В то время она только что закончила стажировку в России, готовясь к запуску ракеты «Союз». В итоге она не участвовала в проекте, но об опыте общения с российскими коллегами у Гарвер осталось множество воспоминаний.

В своей книге Побег от гравитации: мой путь к преобразованию NASA и запуску новой космической эры Гарвер рассказывает о совместной с Илоном Маском поездке в Россию в 2002 году. Специалисты должны были обсудить покупку космических ракет для будущей миссии по отправке мышей или растений на Марс.

Слово дали Маску, и он долго и обстоятельно рассказывал о проекте. В итоге главный конструктор, изначально проявлявший раздражение, плюнул на обувь американскому коллеге.

Эту историю подтверждают и другие участники поездки. Соучредитель SpaceX Джим Кантрелл, присутствовал на этой встрече и сообщил, что, по его мнению, россиянина задел неформальный стиль одежды Маска. Кантрелл говорил, что во время той поездки их российские коллеги не слишком вдавались в суть предложений американцев, проявляя больше интереса ко светским беседам и напиткам.

Эта поездка, по словам Кантрелла и Гарвер, вывела Маска из себя. Миллиардер известен своим взрывным темпераментом, поэтому он решил основать собственную космическую компанию, чтобы утереть нос невоспитанным россиянам.

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