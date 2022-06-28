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На свободу вышел сотрудник «Нафтана», который 16 дней держал голодовку

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  • 28.06.2022, 18:49
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На свободу вышел сотрудник «Нафтана», который 16 дней держал голодовку
Борис Жаховский

Всего Борис Жаховский был в заключении 45 суток.

После 45 суток ареста на свободу вышел сотрудник «Нафтана» Борис Жаховский, сообщают правозащитники.

За решеткой он 16 дней держал голодовку.

Жаховского задержали 14 мая и позже осудили в общей сложности на 30 суток ареста за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП), а также на 15 суток за «несанкционированное пикетирование» (ст. 24.23 КоАП).

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