Генштаб ВСУ не исключает провокаций со стороны Беларуси 2 28.06.2022, 18:58

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В Беларуси объявлены военные сборы у границы с Украиной.

Беларусь запланировала военные сборы у границы с Украиной с сегодняшнего дня, в ходе проведения которых Генштаб ВСУ не исключает провокаций со стороны белорусской армии. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными», – сказано в сообщении.

Генштаб ВСУ не исключает проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах. Также не исключено ведение разведки для уточнения позиций и характера деятельности ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.

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