В детском журнале «Вяселка» сменился главный редактор
- 28.06.2022, 19:02
- 1,256
Прошлый занял свой пост еще при Машерове.
Новым главным редактором детского журнала «Вясёлка» стала публицист Анастасия Радикевич. Об этом сообщила «Звязда».
Журнал основан в 1957 году. С 2021-го выходит в издательстве «Адукацыя i выхаванне».
До этого его возглавлял детский писатель Владимир Липский. Главным редактором «Вясёлки» он стал в 1978 году. Тогда СССР возглавлял Леонид Брежнев, БССР — Петр Машеров, а США — Джимми Картер. Теперь 82-летний Липский ушел на пенсию.