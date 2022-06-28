В детском журнале «Вяселка» сменился главный редактор 28.06.2022, 19:02

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Прошлый занял свой пост еще при Машерове.

Новым главным редактором детского журнала «Вясёлка» стала публицист Анастасия Радикевич. Об этом сообщила «Звязда».

Журнал основан в 1957 году. С 2021-го выходит в издательстве «Адукацыя i выхаванне».

До этого его возглавлял детский писатель Владимир Липский. Главным редактором «Вясёлки» он стал в 1978 году. Тогда СССР возглавлял Леонид Брежнев, БССР — Петр Машеров, а США — Джимми Картер. Теперь 82-летний Липский ушел на пенсию.

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