Опубликован перехват переговоров летчиков РФ, которые 25 июня бомбили Украину с территории Беларуси 10 28.06.2022, 19:06

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Всего могло быть выпущено около 50 ракет.

Утром и вечером 25 июня из воздушного пространства Беларуси истребителями и бомбардировщиками ВКС РФ был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины. По информации проекта «Беларускі Гаюн», всего могло быть выпущено около 50 ракет.

Благодаря перехвату переговоров удалось отследить на видео хронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, а также определить точки взлета и районы запусков ракет.

В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие с военного аэродрома «Шайковка» (Калужская область, РФ) и взлетевшие с военного аэродрома «Сеща» (Брянская область) истребители Су-34 и Су-35.

Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК.

«Подходим к поворотному. Выход из Республики Беларусь», — говорится в конце опубликованной записи.

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