ВСУ остановили штурмы под Славянском и отбили наступление на Бахмутскую трассу 28.06.2022, 19:17

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие сегодня отбили российские штурмы вблизи Славянска, а также остановили наступление оккупантов на трассу Бахмут-Лисичанск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание оборонных позиций в приграничных районах Брестской области, а в Гомельской области с 28 июня по 16 июля будут проходить военные сборы;

на Северском направлении оккупанты из артиллерии били по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей;

на Харьковском направлении россияне продолжают бить из артиллерии по населенным пунктам области и самому Харькову, с вертолетов Ка-52 били недалеко от села Яворское. ВСУ отбили штурм у Дементеевки, Довгаловки и Залимана;

на Славянском направлении ВСУ остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка, заставив оккупантов отойти. Россияне продолжают бить по населенным пунктам из артиллерии;

на Краматорском направлении активных действий противника сегодня не было, но россияне били из реактивных систем залпового огня возле Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаревки;

на Лисичанском направлении россияне продолжают попытки взять под контроль автодорогу Бахмут - Лисичанск. Оккупанты без успеха наступали в направлении Спорного и отошли;

на Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал населенные пункты из артиллерии, а также звено вертолетов Ка-52 нанесло удары вблизи Авдеевки;

на Южнобугском направлении оккупанты продолжают бить по населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии. У Потемкиного, Большого Артаково и Александровки нанесли авиаудары.

Кроме того, россияне продолжают держать в Черном и Азовском морях ракетные носители, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Также украинские военные не исключают демонстративных действий и провокаций со стороны белорусских военных в приграничных с Украиной районах и ведение разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности ВСУ.

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