закрыть
28 июня 2022, вторник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси 29 июня ожидаются ливни

  • 28.06.2022, 19:33
  • 1,964
В Беларуси 29 июня ожидаются ливни

Днем будет до +36 градусов.

В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 29 июня, будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются сильные ливни. Днем в отдельных районах град. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 16-22 градуса, днем - плюс 29-34 градуса. Местами по Брестской области столбик термометра поднимется до отметки плюс 35-36 градусов, а по северо-восточной половине - до 24-28 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип