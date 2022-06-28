В Беларуси 29 июня ожидаются ливни 28.06.2022, 19:33

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Днем будет до +36 градусов.

В Беларуси 29 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 29 июня, будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются сильные ливни. Днем в отдельных районах град. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 16-22 градуса, днем - плюс 29-34 градуса. Местами по Брестской области столбик термометра поднимется до отметки плюс 35-36 градусов, а по северо-восточной половине - до 24-28 градусов тепла.

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