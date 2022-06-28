Болгария высылает 70 дипломатов РФ

Болгария высылает 70 дипломатов РФ4
- 28.06.2022, 19:42
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Дипломаты занимались «необычной деятельностью».
Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил журналистам в парламенте, что 70 дипломатов посольства России в Болгарии будут отозваны и вернутся в Москву.
Об этом сообщает Novini.bg.
"Большинство из них работали на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была скорее прикрытием", - добавил Петков.
По его словам, это 70 человек, занимавших различные официальные должности в посольстве России, которые занимались необычной деятельностью, заявил премьер, отказавшись раскрыть подробности, поскольку они засекречены.
"Это не агрессия против русского народа - просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть институты противодействия", - подчеркнул он.
При этом в российском посольстве в Софии подтвердили факт высылки дипломатов.
"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", – цитирует ТАСС заявление ведомства в Telegram.