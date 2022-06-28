В Беларуси пройдут учения по отработке оборонительного боя

В Беларуси пройдут учения по отработке оборонительного боя5
- 28.06.2022, 19:51
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Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
С 28 по 30 июня в Беларуси будет проходить командно-штабное учение с 19-й гвардейской отдельной механизированной бригадой на тему «Управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции». Учения пройдет под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Науменко, сообщает Минобороны.
Целью учения называется оценка готовности штабов к управлению воинскими частями и подразделениями бригады и повышение слаженности штабов, совершенствование практических навыков командиров в организации оборонительного боя.
В ходе первого этапа 28-29 июня будут отработаны вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны.
На втором этапе 29-30 июня будет отрабатываться учебный вопрос по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя.