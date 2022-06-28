WSJ: США задержали нефтяной танкер, который следовал из России 1 28.06.2022, 20:01

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Танкеру не разрешили разгрузиться.

Американские власти остановили нефтяной танкер Daytona, который следовал из России в порт Нью-Орлеана. На данный момент он проходит таможенную проверку.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что остановлен танкер Daytona, который принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol. Судно с мазутом и вакуумным газойлем следовало с российского Таманского полуострова в Черном море.

Также сообщается, что танкеру не разрешили разгрузиться, сейчас он проходит проверку Таможенной и пограничной службы США.

"Vitol ведет свой бизнес в полном соответствии со всеми законами и правилами, включая санкции", - прокомментировал ситуацию представитель компании.

Согласно данным платформы отслеживания товарных потоков Kpler, груз на Daytona помечен как российский.

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