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Мэр Житомира: Угроза нападения Беларуси увеличивается

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  • 28.06.2022, 20:05
  • 1,762
Мэр Житомира: Угроза нападения Беларуси увеличивается
Сергей Сухомлин

По словам Сергея Сухомлина, ситуация меняется очень сильно.

Повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщает «Суспільне».

«Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию непосредственно с территории Беларуси. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому», - сказал он.

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