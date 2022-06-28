Мэр Житомира: Угроза нападения Беларуси увеличивается

Мэр Житомира: Угроза нападения Беларуси увеличивается2
- 28.06.2022, 20:05
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По словам Сергея Сухомлина, ситуация меняется очень сильно.
Повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.
Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщает «Суспільне».
«Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию непосредственно с территории Беларуси. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому», - сказал он.