Мэр Житомира: Угроза нападения Беларуси увеличивается 2 28.06.2022, 20:05

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Сергей Сухомлин

По словам Сергея Сухомлина, ситуация меняется очень сильно.

Повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщает «Суспільне».

«Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию непосредственно с территории Беларуси. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому», - сказал он.

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