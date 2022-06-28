Кембридж примет бесплатно больше 30 украинских студентов и ученых 28.06.2022, 20:16

Университет также обеспечит проживание и переезд.

Кембриджский университет (Великобритания) объявил программу поддержки граждан Украины, она включает стипендии на обучение и научную работу для 30 человек. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Схема, разработанная университетом совместно с правительством Украины, включает полностью оплаченный курс для 30 студентов и преподавателей.

Часть из них будет иметь возможность учиться дистанционно, находясь в Украине, остальные, в том числе студенты-медики, получат оплачиваемое проживание в университете для клинической стажировки и продолжения исследовательской работы.

Также будет обеспечено финансирование их семей и расходы на переезд, отмечают в университете.

Оксана Гетьман, президент Украинского общества Кембриджского университета акцентировала внимание на том, что военные действия привели к "беспрецедентному нарушению научного процесса".

"Каждый студент или исследователь, продолжающий свою работу, несмотря на войну, – это победа как для Украины, так и для мирового научного сообщества", – сказала она.

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