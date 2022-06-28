Где в Беларуси можно купаться 28.06.2022, 20:26

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Карта пляжей.

В жаркие дни белорусы потянулись к воде, но иногда это не всегда заканчивается добром: к примеру, только за вчерашний день в стране утонули 10 человек. В МЧС решили в очередной раз предостеречь людей от купания в запрещенных местах, а заодно составили карту пляжей, где отдыхать точно можно.

— Чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное, безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде), — сообщили в ведомстве.

Карта доступна по ссылке.

Как рассказали в МЧС, все нанесенные на нее пляжи оборудованы и специально предназначены для отдыха. Купаться в этих водоемах можно без опаски: их дно обследовано и очищено от посторонних предметов, границы заплыва обозначены буями, есть инфостенды, кабинки для переодевания и теневые навесы, к тому же там дежурят спасатели.

Напомним, с недавнего времени сотрудники МЧС помогают ОСВОД следить за безопасностью отдыхающих на пляжах: они патрулируют берега рек и озер на вертолетах.

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