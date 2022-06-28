Беларусь решила выплачивать долги по евробондам рублями 30 28.06.2022, 20:31

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Страну ждет дефолт.

Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте — белорусских рублях.

Об этом сообщает БелТА.

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа», - сказали в пресс-службе правительства.

Сообщается, что такое постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

В правительстве отметили, что решение является вынужденной мерой. Это связано с невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полные и своевременные перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

Пресс-служба сообщает, что это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, которые были перечислены Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.

Ранее Беларусь заявила, что будет расплачиваться по внешним госзаймам от ЕБРР, МБРР и СИБ в белорусских рублях.

Ранее об обслуживании своего внешнего долга в национальной валюте — российских рублях — также объявили в Москве.

Вчера Moody's заявило о дефолте России по валютным гособлигациям из-за того, что накануне, 26 июня, истек льготный период по оплате около 100 млн долларов просроченных платежей по ценным бумагам Москвы.

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