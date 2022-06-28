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В порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы

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  • 28.06.2022, 20:45
  • 7,898
В порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы

Видеофакт.

Вечером 28 июня в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.

«Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то „незапланированное“. Выясняем подробности», — пишет паблик Бердянск Сейчас.

Позже оккупационные власти заявили, что взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.

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