Спикером Национальной ассамблеи Франции впервые стала женщина 28.06.2022, 21:03

Яэль Браун-Пиве

Яэль Браун-Пиве – представительница партии Макрона.

Нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея – во вторник избрала спикером 51-летнюю Яэль Браун-Пиве, ставшей первой в истории женщиной на этом посту.

Об этом сообщает "Европейская правда"

со ссылкой на AFP.

Яэль Браун-Пиве – представительница партии Эмманюэля Макрона "Возрождение", получившая большинство на последних парламентских выборах, недостаточна для единоличного формирования правительства.

"В этом полуцикле, где история писалась так много раз, вместе мы только что открыли новый раздел. Глава в большой книге нашей парламентской жизни. Глава из большой книги о равенстве между женщинами и мужчинами. Спасибо!" – написала она в Twitter.

Dans cet Hémicycle où l'histoire s'est tant de fois écrite, nous venons ensemble d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre du grand livre de notre vie parlementaire. Un chapitre du grand livre de l’égalité entre les femmes et les hommes. Merci !#DirectAN pic.twitter.com/MWyU7eWdh8 — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) June 28, 2022

Новобранная спикер Национальной ассамблеи Франции по профессии – юрист-криминалист, работавшая сначала в Париже, а затем – на Тайване и в Японии, куда переехала из-за работы мужа.

С 2012 года Браун-Пиве вернулась во Францию, где открыла ресторан и учредила центр бесплатной правовой помощи. До 2016 года женщина поддерживала социалистов, после чего присоединилась к партии Макрона, тогда называвшейся "На марше".

С 2017 года Браун-Пиве возглавляла комитет по законам Национальной ассамблеи. В 2018 году она впервые выдвинулась на должность спикерки палаты, но затем сняла кандидатуру в пользу приближенного к Макрону Ришара Феррана.

В Браун-Пиве Национальную ассамблею Франции, которая начала действовать в Пятой Республике с 1956 года, возглавляли 14 мужчин.

Напомним, по итогам парламентских выборов блоку Макрона не хватает 44 мандата для абсолютного большинства. Перед Макроном и его партией стоит дилемма: либо любой ценой искать коалиции с правоцентристами из партии "Республиканцы", либо готовиться к роспуску парламента и досрочным выборам.

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