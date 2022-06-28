Кто из приближенных к режиму бизнесменов и селебрити имеет недвижимость в Дубае? 6 28.06.2022, 21:25

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Расследование.

У певицы Алеси — апартаменты с тремя спальнями, у сына Алексина — вилла за пару миллионов. Дубайскую собственность дельцов и знаменитостей нашли журналисты Белорусского расследовательского центра.

Алексей Олексин и его сын Дмитрий контролируют почти половину табачного рынка Беларуси, вместе с партнерами имеют особые привилегии в логистике, выпускают колбасы, занимаются гостиничным бизнесом. На Западе Алексина-старшего считают кошельком Лукашенко и наложили на бизнесмена и его компании санкции.

В дубайской базе за Алексеем Алексиным числятся двуспальные апартаменты общей площадью 144 квадратных метра. Оценочная стоимость недвижимости — 568 тысяч долларов. На Дмитрия Олексина записана вилла общей площадью 680 квадратных метров на сумму более 2,6 миллиона долларов. Все объекты расположены на острове Палм-Джумейра.

Еще один владелец собственности в Дубае — бизнесмен Дмитрий Кириллов. На предпринимателя и его бывшую жену записана квартира общей площадью 81 квадратный метр, которую оценивают в 129 тысяч долларов. Кириллов когда-то был директором «Белорусской сахарной компании», в начале 2020 года он попался на взятках, и КГБ задержал его, обвинив в махинациях. Дмитрия Кириллова лишили свободы на 7,5 лет.

Дмитрий Ходкевич, по информации киберпартизан, работал заместителем директора и заместителем председателя правления в компании «Белтехэкспорт». Этот крупный экспортер белорусского вооружения не раз попадал под западные санкции, последний раз — в 2021 году. Компания также успела засветиться в докладе ООН в числе поставщиков оружия в Кот-д'Ивуар для сил диктатора Гбагбо.

В Дубае Ходкевичу принадлежат четыре квартиры общей площадью 330 квадратных метров. Апартаменты расположены в комплексе Jumeirah Lakes Towers, состоящем из 80 башен, построенных по краям трех искусственных озер. Оценочная стоимость недвижимости Ходкевича — 776 тысяч долларов.

Есть среди собственников недвижимости в Дубае и знаменитости. Ольга Минец (певица Алеся) в 2011 году вышла замуж за бизнесмена Леонида Минца и они начали вместе строить медиа-империю. После получения в собственность «БелМузТВ», а затем и половины телеканала ВТВ пара занялась продажей рекламы не только на своих телеканалах, но и на государственных, а также на некоторых радиостанциях. Партнером Минцов по этому бизнесу стал бывший спортивный функционер и бизнесмен Сергей Тетерин.

В Дубае у певицы есть апартаменты с тремя спальнями в комплексе Marina Gate II на въезде в Дубай с видом на Персидский залив. Общая площадь — 168 квадратных метров. Оценочная стоимость недвижимости — 666 тысяч долларов.

Еще одна знаменитость, которая обосновалась в Дубае, — Михаил Грабовский. Он считается самым результативным белорусским игроком в истории североамериканской Национальной хоккейной лиги. В 2016 году после очередной травмы Грабовский перестал выходить на лед, с тех пор звезду НХЛ стали видеть в компании с Лукашенко. Он даже стал выступать за его любительскую хоккейную команду. Грабовскому принадлежит двухспальная квартира общей площадью 181 квадратный метр. Она находится на искусственном острове Палм-Джумейра. Оценочная стоимость апартаментов Грабовского — 716 тысяч долларов.

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