В городах Беларуси звучал гимн Украины 7 28.06.2022, 21:43

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Хакеры устроили праздничную акцию ко Дню Конституции Украины.

Хакеры поздравили с Днем Конституции Украины оккупированный украинский Крым и Беларусь. В общественных заведениях Ялты, Минска и Бреста 28 июня посетители слушали гимн Украины.

Также к ним благодаря хакерам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Видео из этих заведений появилось в распоряжении obozrevatel.com.

На фоне роста угрозы втягивания в войну России против Украины еще и Беларуси – благодаря хакерам, украинский гимн сегодня слушали и там.

Вот как выглядело это в одном из заведений общепита в Минске.

Гимн в один из самых больших государственных праздников Украины слушали и в одном из магазинов города Брест.

И в Минске, и в Бресте работники, преодолев первый шок, принялись лихорадочно звонить куда-то, чтобы рассказать о случившемся и том, что они никак не могут остановить трансляцию.

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