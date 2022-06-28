В городах Беларуси звучал гимн Украины

В городах Беларуси звучал гимн Украины7
- 28.06.2022, 21:43
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Хакеры устроили праздничную акцию ко Дню Конституции Украины.
Хакеры поздравили с Днем Конституции Украины оккупированный украинский Крым и Беларусь. В общественных заведениях Ялты, Минска и Бреста 28 июня посетители слушали гимн Украины.
Также к ним благодаря хакерам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Видео из этих заведений появилось в распоряжении obozrevatel.com.
На фоне роста угрозы втягивания в войну России против Украины еще и Беларуси – благодаря хакерам, украинский гимн сегодня слушали и там.
Вот как выглядело это в одном из заведений общепита в Минске.
Гимн в один из самых больших государственных праздников Украины слушали и в одном из магазинов города Брест.
И в Минске, и в Бресте работники, преодолев первый шок, принялись лихорадочно звонить куда-то, чтобы рассказать о случившемся и том, что они никак не могут остановить трансляцию.