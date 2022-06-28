закрыть
28 июня 2022, вторник, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В городах Беларуси звучал гимн Украины

7
  • 28.06.2022, 21:43
  • 4,644
В городах Беларуси звучал гимн Украины

Хакеры устроили праздничную акцию ко Дню Конституции Украины.

Хакеры поздравили с Днем Конституции Украины оккупированный украинский Крым и Беларусь. В общественных заведениях Ялты, Минска и Бреста 28 июня посетители слушали гимн Украины.

Также к ним благодаря хакерам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Видео из этих заведений появилось в распоряжении obozrevatel.com.

На фоне роста угрозы втягивания в войну России против Украины еще и Беларуси – благодаря хакерам, украинский гимн сегодня слушали и там.

Вот как выглядело это в одном из заведений общепита в Минске.

Гимн в один из самых больших государственных праздников Украины слушали и в одном из магазинов города Брест.

И в Минске, и в Бресте работники, преодолев первый шок, принялись лихорадочно звонить куда-то, чтобы рассказать о случившемся и том, что они никак не могут остановить трансляцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип