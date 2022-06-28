Украина, США и Британия создают группу для координации обеспечения ВСУ

Украина, США и Британия создают группу для координации обеспечения ВСУ1
- 28.06.2022, 21:46
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Об этом заявил глава Офиса президента Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 28 июня, объявил о создании стратегической группы для лучшей координации обеспечения ВСУ, передает «Новое время».
Во время брифинга Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать Украине «эффективные средства ПРО».
«Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу», — сказал он.
В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.
Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины — «ключевое звено системы получения безопасностной помощи». Он подчеркнул, что Украина движется к перевооружению армии по стандартам НАТО, и во время саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.