Банки вводят очередные новшества 1 28.06.2022, 22:04

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Что изменится для клиентов.

У банков — очередная порция изменений для клиентов. Среди прочего они пересматривают комиссию за некоторые услуги, возвращают потребительские кредиты, вводят ограничения по переводам. При этом сразу несколько финучреждений анонсировали новшества, но не пояснили клиентам, в чем они заключаются (а только предлагают самостоятельно изучить многостраничные файлы с актуальными правилами обслуживания, где не выделено, что конкретно меняется). «Зеркало» собрало подборку банковских новшеств.

Пересматривают комиссию за некоторые услуги

«Паритетбанк» с 27 июня изменил комиссию за выдачу наличных, которые зачислили на счет физлиц-резидентов, она составляет теперь 3% от суммы, но не меньше четырех рублей. Такой же сбор банк теперь взимает за выдачу наличных физлицам-резидентам, у которые не открыт счет.

«Банк Дабрабыт» с 22 июня повысил до 20% комиссию за выдачу наличных рублей или валюты с расчетного (в том числе к которому выпущена карточка) по расходному кассовому документу.

«ВТБ Банк (Беларусь)» с 1 июля повысит тарифы по корпоративным карточкам «МИР».

«Технобанк» с 5 июля введет комиссию за зачисление денег, которые пришли из-за границы на счет физлица-нерезидента с оформленной к нему карточкой. Сбор составит 15% от суммы зачисления. Комиссия будет взиматься в белорусских рублях по курсу Нацбанка Беларуси на дату зачисления.

Также «Технобанк» с 24 июня ввел для новых виртуальных карточек «Белкарт» («Мир») лимит за зачисление денег из-за границы с использованием реквизитов карточки. Ограничение теперь составляет 2000 рублей в месяц.

Банки возвращают кредиты

«Приорбанк» 27 июня сообщил, что возобновляет потребительское кредитование физлиц. Так, онлайн-кредит «Проще.net» можно получить на срок до 5 лет, ставка — 24,9% годовых. Максимальная сумма займа — 6000 рублей.

С 17 июня «Белгазпромбанк» вернул кредиты на приобретение новых автомобилей от дилера, а также машин с пробегом". Процентная ставка — 27,9% годовых. Максимальная сумма кредита — 70% от стоимости автомобиля.

«Сбер Банк (Беларусь)» объявил, что снизил процентные ставки по потребительским кредитам. «По отдельным продуктам ставки снижены на 5 процентных пунктов. Также банк запустил новые выгодные кредитные предложения на покупки и текущие расходы. Кредиты теперь доступны со ставками от 23,9% годовых», — уточняет банк.

Ограничения по переводам

«Паритетбанк» с 23 июня приостановил выдачу переводов через международную платежную систему «Юнистрим».

Какие еще новшества анонсировали банки

«Приорбанк» объявил, что с 4 июля вводит изменений в общие условия банковского обслуживания физлиц. Но какие это будут новшества, в финучреждении не сообщают. «На данный момент новая редакция общих условий еще не была опубликована. Новые вступают в силу с 4 июля. Иной информации пока не поступало», — сообщили в контакт-центра банка на просьба уточнить, какие изменения намерены ввести.

«Банк БелВЭБ» анонсировал, что с 29 июня вносит изменения в правила открытия, ведения и закрытия расчетных счетов, вкладов, обезличенных металлических счетов физлиц. Но финучреждение не поясняет, какие конкретно новшества вводит, но предлагает клиентам самостоятельно выяснить это, изучив многостраничный файл с обновленными правилами.

«БТА Банк» с 27 июня ввел изменения в перечень вознаграждений, но какие конкретно, не пояснил. Клиентам предлагается самостоятельно найти новшества в актуальном сборнике вознаграждений.

«Банк Дабрабыт» запустил платежи в казахстанских тенге, армянских драмах, киргизских сомах и таджикских сомони. «В этих валютах теперь можно взаимодействовать с контрагентами в любом направлении — как при оплате товаров или услуг, так и при получении выручки из-за рубежа, — сообщает банк. — Такие платежи можно осуществлять двумя способами: напрямую, предварительно купив валюту в банке, или через конверсию, когда, например, платеж в российских рублях переводится в тенге. Возможность доступна всем корпоративным клиентам. Для осуществления платежей необходимо открыть счета в банке».

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