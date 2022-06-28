«Мы из Украины!»: женщина в «ДНР» не дала боевикам «мобилизировать» своего мужа 3 28.06.2022, 22:13

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Видеофакт.

Жительница оккупированной Макеевки не дала задержать на улице своего мужа для дальнейшей мобилизации в силы "ДНР".

Видео конфликта женщины и российских террористов опубликовано в местном Telegram-канале.

Мужчины в военном подошли к паре посреди улицы. Героиня начала записывать разговор на камеру, уже когда документы ее мужа отобрали "силовики".

В результате боевики подтвердили, что мужчине надо с ними проехаться. На что женщина резко ответила отказом, мол, в Донецке объявлено военное положение без мобилизации.

"Уже задолбали своей войной! Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половину похоронили мы! Зятя, брата, всех на свете уже! Отдайте документы", - настаивала жительница ОРДО.

За ходом конфликта демонстративно следил темный бус с группой "силовиков".

Боевик начал звонить в "комендатуру", жалуясь, что ему не дают провести задержание мужчины. Между сторонами произошла драка. Потом мужчине все-таки вручили повестку, заявив, что его ждут на медосмотр.

"Расписывайся по повестке, пойдем по повестке, но не так... забирают... Конечно, из Украины! Да! Да, мы граждане Украины! У нас паспорта украинские", - высказалась женщина.