Столтенберг: Путин получит еще больше НАТО возле границ России

Столтенберг: Путин получит еще больше НАТО возле границ России2
- 28.06.2022, 22:52
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Двери НАТО открыты.
Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле российских границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией, который открывает скандинавским странам путь на вступление в альянс.
"То, что происходит сейчас - это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты", - отметил он.
По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение альянса.
"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", - добавил Столтенберг.