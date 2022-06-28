Столтенберг: Путин получит еще больше НАТО возле границ России 2 28.06.2022, 22:52

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Двери НАТО открыты.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле российских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией, который открывает скандинавским странам путь на вступление в альянс.

"То, что происходит сейчас - это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты", - отметил он.

По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение альянса.

"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", - добавил Столтенберг.

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