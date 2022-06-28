Как белорусская пенсионерка обхитрила мошенника
- 28.06.2022, 23:08
- 1,142
«Курьер» пришел к ней забрать $20 000 за «спасение» сына.
Пожилой минчанке поступил звонок от мошенников: ее сын якобы попал в ДТП и для освобождения его от ответственности необходимо $20 тысяч. Спустя некоторое время за деньгами приехал курьер. Дальше все пошло по сценарию пенсионерки.
«Заподозрив неладное, потерпевшая заперла курьера в квартире и вызвала милицию», — сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Милиционеры приехали и задержали курьера с поличным. Тот объяснил, что задание получил в группе Telegram, где размещаются вакансии с работой и возможностями подработки. Адрес получения посылки он получил там же.
Милиция напоминает, что выполняющие роль курьера лица наравне с организаторами преступных схем становятся фигурантами уголовных дел.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.