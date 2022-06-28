Белорусский тренер Гончаренко ведет переговоры с саудовскими клубами 28.06.2022, 23:20

Виктор Гончаренко

Последним местом работы 45-летнего специалиста был «Краснодар».

Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Sport24, бывший главный тренер ЦСКА ведет переговоры с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом».

Последним местом работы 45-летнего специалиста был «Краснодар». Гончаренко возглавлял команду с апреля 2021 по январь 2022 года.

В сезоне-2021/22 «Аль-Иттихад» занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» закончил сезон на 4-й строчке.

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